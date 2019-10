Lavori in città, chiusa via Monte Nevoso. E strade del centro off limits per la “corsa americana”

Via Montenevoso sarà off limits per i prossimi nove giorni, dalle ore 7 alle ore 17:30: da domani (10 ottobre) fino al prossimo 19 la strada sarà chiusa e sarà vietata la sosta nell’aria prospiciente il civico 15. È quanto prevede l’ordinanza di Polizia Stradale sulla base della richiesta di una cittadina di effettuare lavori di ristrutturazione del proprio fabbricato.

Invece da oggi pomeriggio fino a sabato 12 ottobre non sarà possibile parcheggiare in piazza della Vittoria. Inoltre, in occasione della manifestazione sportiva ‘Evento Conad corsa americana’ dalle 13 fino alle 19 saranno chiuse al traffico via de Attellis, via Verdone e via Romagnoli.