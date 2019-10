L’Athletic Club Termoli si fa onore alla Maratona di Pescara

Si è svolta ieri, 20 novembre, l’annuale edizione della Maratona di Pescara che vedeva ai nastri di partenza anche gli atleti per la mezza maratona e la maratona a staffetta. L’Athletic Club Termoli ha preso parte all’evento con un buon numero di runners della categoria master che si sono cimentati nella mezza maratona e nella maratona a staffetta con ottimi piazzamenti che rendono onore e prestigio a tutta la squadra. Menzione di merito va agli atleti che hanno preso parte alla maratona a staffetta e precisamente Roberto Colonna, Natalizia Oreste, Pasquale Michelino e Sorella Pasquale giunti in seconda posizione assoluta con il tempo di 2 ore 23 minuti e 10 secondi. Ottima prestazione anche per Luciani Maria Roberta terza di categoria nella Mezza Maratona femminile con il tempo di 1 ora 43 minuti 57 secondi. Menzione di merito inoltre per le ottime performance, sempre sulla distanza dei 21 chilometri, di Vincenzo Grassi, Rocco Mugnano, Vincenzo Orlando, Marco di Palma, Marilena Mercone e Rocco Giacomodonato.