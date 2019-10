L’Air Basket Termoli piega la Teramo a spicchi. Airino sconfitta a Pescara

Una vittoria e una sconfitta per le due formazioni termolesi impegnate nel campionato di serie C Silver di pallacanestro Abruzzo/Molise.

Successo interno per la Air Basket Termoli che questo pomeriggio 13 ottobre ha sconfitto per 70-62 la Teramo a Spicchi in un match molto intenso che ha visto gli abruzzesi tenere testa ai ragazzi di coach Corbo nel primo periodo.

All’intervallo lungo i termolesi hanno guadagnato un leggero vantaggio, chiudendo sul 35-30. Nella ripresa l’Air basket è riuscita a consolidare il vantaggio fino al 70-62 conclusivo.

Netta sconfitta invece per l’Airino, che sta affrontando questa prima parte di stagione con i ragazzi dell’under 18. Il quintetto di coach Coppola ha ceduto per 101-26 in trasferta alla Pallacanestro Pescara 1976.

Pescara 1976-Airino: 101-26

Pescara

Kajus 16

Corbinelli 12

Razzi 8

Patani 10

Mbaye 4

Di Fonzo 10

Di Donati 10

Taglieri 12

Pietrantoni 15

Di Paolo 1

Cefaratti,

D’Onofrio,

Allenatore Verderosa

Ass. All. Di Iorio

Airino

Rotondo 11

Landolfi 6

Pellicciotti 2

Grasso L. 3

Tozzi 2

Del Grande 2

Morelli,

Raffaele,

Grasso St.

De Camillis n.e.

Lentinio n.e.

All. Coppola

Arbitri Ferraioli/ Savino

Parziali 26/10 26/2 25/10 24/4

Infortunio a Landolfi al terzo quarto.