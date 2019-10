Chi trova un albero trova un tesoro: si potrebbe tranquillamente dire così dal momento che gli alberi assorbono anidride carbonica, catturano le polveri sottili che derivano dallo smog ed aiutano a far diminuire la temperatura dell’ambiente, rendendo più verde e fruibile la città nella quale sorgono. Benefici che sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto in questi ultimi anni in cui la sensibilità alle tematiche ambientali coinvolge la maggior parte della popolazione.

E, infatti, tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale guidata dal primo cittadino Francesco Roberti, c’è il ripristino delle zone verdi degradate, l’aumento delle superfici arboree, la riqualificazione delle aree verdi già esistenti e la creazione di nuove aree dove mettere a dimora piante che entreranno a far parte del patrimonio cittadino.

Dell’argomento si è discusso durante il primo dei sette incontri previsti, che andranno avanti fino ad aprile 2020, che ha fatto un focus sull’argomento relativo alla valorizzazione della città, presentato dall’Assessore all’Ambiente del comune di Termoli Rita Colaci, in concerto con il Direttore Esecutivo del contratto di manutenzione del verde pubblico Marco Maio, Vincenzo Iascone e Ugo Fragassi dell’impresa esecutrice sopra citata ed il dirigente del settore ambiente e territorio Silvestro Belpulsi.

A tirare le fila del progetto di riqualificazione della natura saranno gli interventi destinati non solo ad ampliare la ricchezza e la varietà di piante, ma indirizzati a far diventare la città un territorio sostenibile, incentivando la circolazione di un turismo che sia rispettoso dell’ambiente e che valorizzi la bellezza intrinseca dei luoghi in cui si sviluppa.

Per fare ciò, tuttavia, il dialogo con i cittadini è imprescindibile: “È necessario educare i cittadini al rispetto del nostro territorio – ha esordito l’Assessore all’Ambiente del Comune di Termoli Rita Colaci – C’è la necessità di lavorare insieme, costruendo una rete collaborativa tra il cittadino e l’amministrazione. Mi auguro che queste iniziative possano andare avanti in maniera forte per il bene nostro e delle future generazioni”. I lavori ‘green’ sono affidati al Consorzio Stabile Terra che, dallo scorso 1 febbraio gestisce e si occupa del verde in città.

Gli interventi

Gli interventi riguardano in particolare la manutenzione delle aree verdi già presenti, con grande attenzione allo sfalcio dell’erba effettuato periodicamente ed all’eliminazione di alberi deperiti, pericolanti o in stato di disseccamento, la messa a dimora di nuove piante, la realizzazione di nuove aree verdi per favorire l’aggregazione dei cittadini e lo svago dei bambini.

Il censimento

Prima di avviare i progetti per la riqualificazione verde urbana, si è reso necessario il censimento degli alberi in città. Nel totale il verde urbano a disposizione del comune di Termoli si aggira su circa 6mila alberi di alto fusto a cui si aggiungono 53 ettari di area verde e 180 ettari di terreni incolti e di periferia.

Via libera alla piantumazione con gli alberi L113

Nei prossimi mesi si darà il via all’iniziativa che prevede la messa a dimora di nuove piante che andranno ad aggiungersi a quelle già presenti. Saranno circa 600 i primi alberi che faranno da spartiacque al nuovo volto green della città e che celebreranno il codice dei nati a Termoli: “Uno per ogni nuovo nato nella città di Termoli – ha commentato Colaci – Ci adegueremo a quanto stabilito dalla legge nazionale e renderemo la città più vivibile”.

La strategia del futuro si consoliderà attraverso un’azione che porterà alla nascita di nuovi spazi verdi con la nascita di “nuovi parchi urbani – ha aggiunto Maio – Per farlo, però, occorre stabilire una progettualità definita che permetta di mantenerli nei secoli, in modo che gli spazi restino usufruibili per tutti”.

Sostituzione arborea

Fra gli interventi in programma c’è quello legato all’eliminazione degli alberi considerati a rischio crollo che, già negli scorsi mesi, sono stati abbattuti. L’azione continuerà anche nei prossimi mesi per eliminare pericoli nei confronti di chiunque si trovi a transitare lungo le strade termolesi. Per evitare il gap si darà via libera alle nuove piantumazioni che andranno a sostituire le piante eliminate.

Parco Comunale Girolamo La Penna

Il Parco Comunale ‘Girolamo La Penna’ cambierà volto: sul polmone verde di Termoli pende, come una spada di Damocle, un project financing che prevede l’abbattimento di un consistente numero di alberi per far posto ad un parcheggio con circa 300 posti auto che nascerà in seguito alla riqualificazione della piscina che insiste nel parco. Una notizia che, fin da subito, ha trovato pareri discordanti soprattutto tra i cittadini che non reputano necessaria la cementificazione dell’area verde: “Oggi stiamo facendo un’opera di recupero e di riqualificazione su questo spazio – ha concluso l’assessore Colaci – Il mio obiettivo è uno: per ogni albero che sarà abbattuto nel parco ne ripianteremo altri dieci. La città non può fare a meno delle piante”