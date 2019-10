La stagione dell’Airino inizia con un brutto ko al PalaSabetta: Mosciano segna 145 punti

Che sarà un’annata difficile era già abbastanza chiaro alla vigilia, ma il punteggio del primo turno della serie C Silver per l’Airino basket parla da solo: l’Olimpia Mosciano ha vinto questo pomeriggio al PalaSabetta per 145-20 contro il quintetto termolese.

Gara stradominata dagli abruzzesi che hanno iniziato col piede schiacciato sull’acceleratore, segnando 40 punti nel primo periodo e 82 all’intervallo. Ancora peggiore per i ragazzi termolesi (tutti under 18) nel terzo periodo, durante il quale non sono riusciti a segnare alcun canestro.

Gara scontata fin dalla vigilia, dato che l’Airino ha cominciato la stagione con soli giovani cui non si può chiedere molto e il debutto è la dimostrazione pratica di cosa attende i ragazzi se non dovessero arrivare dei rinforzi per coach Salvatore Coppola.

Tabellino:

Airino Termoli – Olimpia Mosciano 20-145

Airino Termoli: Pellicciotti 3, Tozzi 6, Raffaele 2, Grasso L. 2, Tedeschi 7, Rotondo , Del Grande , Landolfi , Morelli , De Camillis n.e., Lentinio n.e., Grasso St. n.e.

Olimpia Mosciano: Scafiti 37, Assegna 3, Listown 15, Moretti 19, Di Diomede 2, Purplevics 22, Ferroni 3, Scortica 14, Giansante 13, Medori . All. Verrigni, Ass. all Minora

Parziali: 5-40, 7-42, 0-33, 8-30

Progressivi: 5-40, 12-82, 12-115, 20-145

Infortunio Tedeschi 4° quarto

Arbitri: Pietra/ Felicioni