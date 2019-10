Maxi retata

La squadra mobile smantella un’altra cellula dello spaccio: in corso 70 perquisizioni, 6 persone arrestate

E’ scattata in piena notte un’estesa operazione di polizia. Quattro persone in carcere, due ai domiciliari. Sono in pieno svolgimento decine di perquisizioni disseminate in tutta la città ma anche in Puglia, Campania ed Emilia Romagna. Al lavoro almeno 350 agenti provenienti anche da fuori regione. L’inchiesta coordinata dal capo della procura Nicola D’Angelo che alle 3 ha varcato la soglia della questura di via Tiberio