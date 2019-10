La Magnolia fa tre su tre: battuta anche Faenza al PalaVazzieri

Tre su tre ed il secondo incrocio da brividi superato per la Magnolia. Soffrendo anche, ma con cuore, esperienza e soprattutto garra. Quella della veterana argentina Carolina Sanchez che, con le sue due triple nel quarto periodo, rigira toralmente l’inerzia della contesa a favore delle rossoblù che fanno letteralmente esplodere il numeroso pubblico presente nell’impianto del PalaVazzieri.

Dopo un piccolo equilibrio iniziale, le magnolie prendono a spingere sull’acceleratore e conquistano due possessi di margine nel primo quarto. Margine che sale a tre possessi pieni (nove lunghezze di gap) nel secondo periodo. Le problematiche fisiche che avevano reso turbolenta la settimana (Porcu non aveva potuto allenarsi, Marangoni e Di Gregorio avevano dovuto fare i conti con la febbre da mercoledì ed alcune sedute si erano svolte solo in sei elementi) fanno riavvicinare le romagnole nel terzo periodo e portano anche al sorpasso nell’ultimo periodo. I #fioridacciaio, però, non si disuniscono e – intorno alle due triple di Sanchez – portano a casa un referto rosa che potrà essere fondante per la stagione delle rossoblù.

«Devo fare i complimenti a queste ragazze – argomenta a referto chiuso coach Mimmo Sabatelli – perché hanno dimostrato un carattere unico e non si sono disunite anche quando qualsiasi altra squadra magari avrebbe mollato a fornte di qualche difficoltà e, seppur non al massimo della forma, hanno tenuto duro nei momenti cruciali».

Poi l’elogio a Carolina Sanchez. «Nei momenti in cui la palla scotta l’esperienza di elementi come lei è senz’altro importante e l’abbiamo visto. Iniziare così è un ottimo viatico. Ci godiamo ora questo successo e da lunedì inizieremo a pensare alla Virtus Cagliari».

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 50

E-WORK FAENZA BASKET PROJECT 47

(15-10, 30-21; 39-35)

CAMPOBASSO: Marangoni 10, Porcu, Sammartino ne, Falbo ne, Di Gregorio, Di Costanzo 6, Sanchez 15, Chrysanthidou 2, Bove 5, Mancinelli 12, Amatori. All.: Sabatelli.

FAENZA: Franceschelli 7, Chiabotto, Dell’Olio ne, Schwienbacher 8, Franceschini 2, Morsiani 6, Ballardini 6, Baldi 2, Soglia 9, Meschi ne, Brunelli 7. All.: Rossi P.

ARBITRI: Cirinei e Fabbri (Livorno).

NOTE: progressione punteggio: 6-4 (5’), 21-12 (15’), 30-27 (25’), 43-45 (35’).