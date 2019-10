La juniores del Campobasso ko a Cerignola: arbitraggio sotto accusa

Una sconfitta dal sapore amaro. La juniores del Campobasso torna con un pugno di mosche in mano dalla trasferta di Cerignola al termine di una partita che sarebbe potuta finire tranquillamente in parità. In effetti, dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, nella ripresa i pugliesi riescono a passare in vantaggio al 54’: lancio lungo del portiere Sarri che scavalca la difesa rossoblù e arriva sui piedi di Mentana che trafigge Santaniello. Il match si accende, i lupetti provano a buttarsi in avanti per pareggiarla ma senza fortuna.

Poi il ‘fattaccio’. Corre il 68’ quando il giocatore di casa Pugliese rientra in campo, autorizzato dall’arbitro, dopo un infortunio. Il tutto, nonostante fosse vicino all’azione di gioco, cosa che il regolamento non contempla. Ebbene, proprio l’attaccante si inserisce furbescamente rubando palla all’ignaro difensore che se lo ritrova alle spalle, vola verso la porta e timbra il 2-0. Le proteste molisane sono veementi ma non portano frutti. Ne fa le spese mister Barometro che viene espulso. A due minuti dalla fine i campobassani la riaprono con un grande gol di Arco che, servito da Pietrunti, si gira sul sinistro e mette la palla a giro all’incrocio dei pali. Ma non c’è più tempo. Peccato.

CERIGNOLA 2

CAMPOBASSO 1

CERIGNOLA: Sarri, Venuti, Dimonte, Persichella, Palumbo, Morese, Laporta, Giannotti, Mentana, Parise, Pugliese. A disposizione: Fares, Tenace, Peres, Morra, Massari, Diploma, Conticchio, Roccia.

ALL.: Giuseppe Crudele

CAMPOBASSO: Santaniello, Tizzani, Luisi, Camorani, Goncalves, Madonna, Ciamarra, Marino, D’Anchera, De Libero, Martinucci. A disposizione: Valente, Pietrunti, Niro, Arco, Di Martino, Marchetti, Feola, Pontillo, De Toffol.

ALL.: Massimo Barometro

ARBITRO: Camporeale di Molfetta

Assistenti: Dell’Aquila e Rizzi di Barletta

MARCATORI: 54’ Mentana, 68’ Pugliese, 88’ Arco (CB).

Note: espulso per proteste mister Barometro.