La gestione Pasquarelli compie un anno. Auguri dai dipendenti del Tigre di via Montecarlo

Diventare imprenditori e realizzare le proprie aspettative di impresa sono due obiettivi che richiedono molto tempo per essere raggiunti. Fare impresa è come guidare una barca a vela. Non esiste una pista battuta, o una strada da percorrere, ma si deve costruire il proprio percorso aggiustando la rotta. L’unica cosa che si conosce è la destinazione. Le giuste caratteristiche sono l’impegno, la costanza ma in questo caso molto molto cuore. Noi dipendenti siamo onorati di far parte di questo team e crediamo insieme a voi in questa azienda, perché lavorare e sentirsi a casa accade raramente. Con questo messaggio vogliamo fare i nostri più cari auguri ad Antonio Pasquarelli ed alla sua famiglia, auspicando di continuare la nostra collaborazione insieme per lungo tempo.