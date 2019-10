È avvenuta martedì 22 ottobre la consegna, da parte dei Lions Club Tifernus, di materiale didattico da destinare agli studenti bisognosi dell’Istituto tecnico “Boccardi – Tiberio” di Termoli.

Il presidente dell’associazione Paolo Panichella ha donato alla scuola, rappresentata dalla Dirigente scolastica Maria Maddalena Chimisso, alcuni kit “solidali” dando seguito a uno dei service promossi dal Club a livello locale. “Sappiamo che questi doni non possono supplire a tutto il necessario che ogni studente dovrebbe portare con sé – ha affermato il Presidente dei Lions Tifernus – ma vogliono essere un segnale di speranza perché nessuno sia lasciato indietro, in quanto i giovani sono la nostra speranza per il futuro. Colgo l’occasione per ringraziare la Dirigente per la sua sensibilità verso queste problematiche”.

“Ringrazio il presidente del Club, il dottor Panichella, e i soci per aver promosso questa iniziativa e per l’attenzione riservata alla nostra scuola”, ha dichiarato dirigente scolastica, la professoressa Chimisso.