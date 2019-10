Integrazione e buone pratiche, i progetti di Campobasso illustrati in Germania

Si è parlato di inclusione sociale, integrazione e buone pratiche a Fulda, città della Germania che sta ospitando un convegno legato al progetto INEM International NEtwork for Migrants – Inclusione sociale ed economica SM. Il progetto ha come capofila l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso e come partner la Regione Molise e ARES scarl.

Per questo in Germania sono arrivati anche il sindaco Roberto Gravina e l’assessore alle politiche sociali Luca Praitano che hanno illustrato i progetti portati avanti nella città capoluogo.

“Per la nostra città i momenti di scambio di buone pratiche in questo settore sono fondamentali per confrontare quanto da noi fatto e progettato con ciò che ha evidentemente funzionato in altri paesi e in altri luoghi. – ha dichiarato Gravina – È un piacere, poter diffondere le informazioni sulla nostra città davanti ad una platea internazionale che può così conoscerci e incuriosirsi, stabilendo con loro così nuovi rapporti funzionali non solo all’inclusione sociale ma anche ad altri progetti che potranno venire in un prossimo futuro”.

“Con la struttura dell’assessorato alle politiche sociali – ha dichiarato l’assessore Praitano – stiamo puntando molto sulla ricerca e l’aggiornamento delle modalità progettuali utili a garantire servizi sempre in linea con le esigenze della nostra città. Il percorso di crescita di questo settore che rappresento è continuo come è giusto che sia visto il tipo di società nel quale ci troviamo ad operare”.