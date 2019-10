Quattro dirigenti dell’Asrem condannati per danno erariale. Hanno infatti intascato retribuzioni accessorie agli stipendi in maniera illecita, quindi bonus che non spettavano loro. È il risultato dell’operazione denominata ‘Rain Award’, condotta dalla Guardia di Finanza di Campobasso su delega della Procura Regionale della Corte dei Conti.

Nel mirino quindi la spesa sanitaria che tanto ha fatto parlare di sé in questi anni in Molise.

Ammonta a circa 300mila euro il danno erariale rilevato dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Molise della Corte dei Conti in relazione a quattro vertici della dirigenza Asrem che hanno percepito le indennità di risultato a partire dal 2009 senza averne diritto, perché l’azienda non ha fatto valere la valutazione di rendimento dei singoli, e cioè il raggiungimento degli obiettivi di periodo.

Significa che i bonus sono stati elargiti a pioggia, come le Fiamme Gialle, nell’ambito della operazione Rain Awards, hanno riscontrato. Una attività istruttoria che ha interessato gli anni dal 2009 al 2011, condotta in sinergia con il procuratore regionale Stefano Grossi e il sostituto procuratore generale Roberto d’Alessandro.

I finanzieri molisani hanno segnalato un possibile danno erariale quantificato in 10 milioni di euro, e solo e solo per il 2009 a circa un milione e 800mila euro. Al termine dell’istruttoria della Procura regionale è stata disposta la citazione in giudizio dei dirigenti. La Corte dei Conti con una sentenza recente ha accolto le tesi della Procura Generale condannando i quattro al risarcire il danno erariale. Una operazione che si è mossa nell’ambito del rafforzamento dell’attività di contrasto agli abusi e agli sprechi nel settore della spesa pubblica, con riferimento soprattutto al settore della sanità che incide più fortemente degli altri sui bilanci degli enti pubblici locali. Soltanto nel 2018 le Fiamme Gialle molisane hanno segnalato 49 persone accertando danni erariali per oltre 16 milioni di euro.

