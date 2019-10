Inaugurato un nuovo infopoint del M5S: “spazio a disposizione dei cittadini”

A Vinchiaturo è stato inaugurato un nuovo spazio in cui i cittadini “possono incontrarsi, confrontarsi, affrontare i diversi temi d’interesse ed essere coinvolti costantemente nella vita politica dei portavoce M5S all’interno delle istituzioni”.

Come in altri infopoint sul territorio, anche in questo caso – si legge in una nota dei penta stellati – saranno organizzati periodicamente incontri tematici insieme ai consiglieri regionali, ai parlamentari e ai consiglieri nei Comuni, cosicché le istanze dei cittadini possano entrare nei luoghi decisionali attraverso i nostri portavoce.

All’inaugurazione erano presenti i parlamentari Fabrizio Ortis e Rosalba Testamento, l’assessore all’Ambiente del Comune di Campobasso Simone Cretella e il consigliere comunale di Campobasso Pio Bartolomeo, i portavoce in consiglio regionale Fabio De Chirico, Andrea Greco, Vittorio Nola e Angelo Primiani, cittadino di Vinchiaturo che ha dichiarato: “Nel mio paese è andata in scena una bella pagina di democrazia. È sempre un momento edificante quando si discute di politica con la P maiuscola. Quando gli eletti nelle istituzioni incontrano i cittadini e si confrontano con loro, ne ascoltano i bisogni, le esigenze e se ne fanno interpreti nelle sedi istituzionali. Nel nuovo infopoint di Vinchiaturo sono stati discussi tanti temi e la risposta della gente è la soddisfazione più grande. Il confronto deve essere continuo e una sede fisica ha il compito di favorirlo e supportarlo. Sarà un luogo di ascolto e un laboratorio di idee, perché al di là di qualche uscita sarcastica volta a sminuire o minimizzare questa importante iniziativa, siamo convinti che l’attivismo civico e la partecipazione possano contribuire a rendere il cittadino più attento, consapevole e coinvolto nei processi di gestione della cosa pubblica”.