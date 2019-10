In meno di 10 ore 2 morti su strada in 2 incidenti diversi. Perde la via un 50enne di Venafro

Due incidenti mortali in meno di dieci ore in Molise, entrambi in provincia di Isernia. Oltre al frontale avvenuto questa mattina in una galleria sulla Strada Statale 158 all’altezza del comune di Rocchetta a Volturno, nel quale ha perso un 90enne, in serata una nuova tragedia.

Anche in questo caso è uno scontro frontale dall’impatto violentissimo la causa costata la vita a un uomo di 50 anni. Poco dopo le ore 19 a sulla SS 6, all’altezza della frazione Ceppagna, due auto sono entrate in collisione vicino il cimitero. Una Mercedes e una Fiat Punto hanno impatto frontalmente e per uno dei conducenti non c’è stato nulla da fare. L’altro è stato trasferito in ospedale in condizioni serie, ma non rischia la vita.

Probabilmente la pioggia battente ha ridotto la visibilità favorendo lo scontro, ebbene le cause siano ancora in corso di accertamento.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco con il personale Anas, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.