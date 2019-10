Il Vastogirardi doma il Porto Sant’Elpidio. Ora è secondo in classifica

Il Vastogirardi allunga la striscia positiva con il più classico dei risultati (2 a 0) contro il Porto Sant’Elpidio. I ragazzi di mister Farina partono veloci e prendono subito le redini del gioco in mano, tanto da sfiorare il vantaggio già dopo quattro giri di lancette con Ruggieri e Pettrone. Il pressing del Vastogirardi e la squadra marchigiana va in affanno quando Kyeremateng di testa esalta le qualità del portiere ospite Gagliardini. Il gol del vantaggio è nell’aria e si concretizza con l’attaccante di colore che dagli undici metri su tiro libero lascia di sasso il portiere Gagliardini: (1 a 0). Si aspetta la reazione del Sant’Elpidio, ma il Vastogirtardi tiene il campo con sufficienza e il portiere Caparro alla fine della prima parte della gara si può definire spettatore non pagante. Nella ripresa il Vastogirardi occupa la zona mediana del campo con autorità fino a cogliere il raddoppio con un bel colpo di testa di Lepore. Sul doppio vantaggio l’allenatore Farina inizia a far ruotare i calciatori, richiama in panca gli autori dei gol Lepore e Kyeremateng e lancia nella mischia Coia e De Feo. Poi è la volta di Varsi, Pettrone e Grazioso a raggiungere la panchina, e lasciano il posto a Fazio, Corbo e D’Aguanno. La gara si trascina fino al triplice fischio finale del signor Capriuolo di Bari senza altre emozioni. Bel balzo in avanti del Vastogirardi che si posiziona al secondo posto in coabitazione del Porto Sant’Elpidio, Montegiorgio e Vastese.

VASTOGIRARDI 2

PORTO SANT’ELPIDIO 0

VASTOGIRARDI: Caparro, Nespoli, Gentile, Lepore (70’ Coia), Ruggieri, Mikaylowski, Varsi (74’D’Aguanno), Di Lullo, Kyeremateng (82’De Feo), Pettrone (86’ Corbo), Graziosio ( 76’Fazio).

ALL.: Farina

PORTO SANT’ELPIDIO: Gagliardini, Finconi, Tereziu, Nicolosi, Borgese, Manoni, Fermani, Miccoli, Maio, Cuccu, Ruzzier.

ALL.: Mengo.

ARBITRO: Luca Capriuolo di Bari

Assistenti: Cataneo di Foggia e Schirinzi di Casarano

MARCATORI: 11’ Kyeremeteng rig., 68’ Lepore.