Arriva una nuova sfida per il grafico 31enne termolese Daniele Bucci, il suo sito è stato nominato per il “Site of the Day” su Awwwards, un organo di competizione professionale internazionale che riconosce e promuove il meglio del web design in tutto il mondo.

Il sito, iamdanielebucci.com, è stato selezionato ed è in gara dopo la fase di selezione che ha visto designer, sviluppatori e agenzie impegnati nella giuria per valutare i lavori di tutto il mondo attraverso un voto da uno a dieci per quattro criteri: design, uso del sito, creatività e contenuto.

Il sito di Daniele Bucci è risultato vincitore di questa prima fase e ora è stato nominato e pubblicato su Awwwards, dove sarà valutato dalla Community dell’organo. “La procedura – spiega Daniele Bucci, non nuovo a nomine di questo tipo – prevede che questa comunicazione arrivi con una mail dalla giuria. Da qui si passa alla seconda fase. Quando ho letto che ero stato selezionato, ho provato sicuramente una grande emozione per essere stato giudicato positivamente da una giuria dell’eccellenza del digital design al pari di altri progetti provenienti da tutto il mondo, ma anche un pizzico di soddisfazione, come sarebe per chiunque, nel sentirsi all’altezza in un panorama così esteso”.

I migliori “Site of the Day” saranno pubblicati nel libro di fine anno di Awwward “The 365 Best Websites Around the World”, con la possibilità attraverso la valutazione, di diventare sito del mese e accedere all valutazione finale del concorso, ovvero Site of the Year. Questo premio viene assegnato alla conferenza di Awwwards e alla cerimonia di premiazione che si svolge ogni anno in America, alla presenza di aziende come Google, Microsoft, Spotify, Adobe e altri grandi nome dell’industria tecnologica.