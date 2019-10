Il santo batosta un fedele, il video della processione è virale

Una tranquilla processione per le vie del paese in un caldo pomeriggio si trasforma in una scena quasi esilarante: dalla statua del santo portato a spalla si stacca il bastone che va a finire proprio sulla testa di uno dei portatori.

Bernoccolo e improperi a parte per quest’ultimo, tutto avviene sotto la sguardo stupito dei devoti che stavano seguendo il busto argenteo recitando le preghiere di rito. La processione per fortuna è proseguita dopo aver accertato che il portatore stesse bene (è stato solo sostituito da un ‘collega’ per portare a spalla la statua), ma la persona che in quel momento ha assistito alla scena l’ha filmata con il proprio telefonino.

In poco tempo il video è diventato virale e sta riscuotendo centinaia di visualizzazioni sui social. E oggi anche Primonumero ha deciso di mostrarvelo.