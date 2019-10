Il Rally del Molise nel cuore della città: 25 i piloti molisani

Tutto pronto per l’edizione numero 24 del Rally del Molise. Particolarmente interessante la novità di quest’anno, messa a punto dall’Automobile Club Molise. Sabato 5 ottobre, sin dalla mattina, il Corso e la Piazza Vittorio Emanuele di Campobasso saranno vestite a festa per consentire le verifiche sportive e tecniche dei piloti e delle autovetture. Ciò che in passato veniva effettuato in zone periferiche del capoluogo, oggi viene realizzato nel cuore della città, consentendo ai tanti cittadini e appassionati di vivere ancora più intensamente questo momento e poter vedere da vicino le rombanti autovetture da gara e avvicinare i piloti, più o meno famosi, provenienti da diverse regioni d’Italia e i tanti beniamini locali.

Ai nastri di partenza ci sono infatti ben 25 conduttori del Molise, tra i quali spiccano anche tre donne, con Martina Iacampo della scuderia Molise Racing su Peugeot 208 VTI, già vincitrice del Campionato Italiano Slalom Femminile, e con Angela Moffa su Peugeot 106 e Sandra Salotto su Mini John Cooper Works, entrambe con i colori della scuderia Campobasso Corse.

Al termine delle verifiche sportive e tecniche, gli equipaggi si sposteranno verso Busso per lo shakedown e poi andranno a prepararsi per l’evento clou della giornata, che vedrà i tanti appassionati di automobilismo, e di rally in particolare, affollare le gradinate del vecchio campo sportivo Romagnoli per assistere alla spettacolare Super Prova Aci Molise Show, per provare a conquistare il “Trofeo Giuseppe Matteo”.

L’equipaggio composto da Fabrizio Luzzi e Clarissa Chiacchella, ha voluto far sentire forte la sua voce nella lotta alla sclerosi multipla. Si evince a chiare lettere nella parte posteriore della splendida livrea della Skodia Fabia R5 che l’equipaggio molisano-lombardo porterà in gara (esposta nei locali della Master Car Group), dove risalta con colori chiari e a grandi lettere il sostegno all’Aism in una battaglia che la brava Clarissa sta combattendo.

Foto archivio