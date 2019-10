Il presidente emerito della Corte costituzionale a Campobasso per incontrare 500 studenti

Si saranno 500 studenti ad ascoltare la lectio magistralis del professore Paolo Grossi, presidente emerito della Corte costituzionale, Emerito dell’Università degli Studi di Firenze e Accademico dei Lincei.

‘Giovinezza della Costituzione italiana del 1948’ questo il titolo dell’appuntamento in programma domani, giovedì 3 ottobre alle ore 11 nell’Aula Magna dell’Università del Molise, in via de Sanctis a Campobasso.

Accompagnato dal Segretario generale della Corte costituzionale, consigliere Carlo Visconti, Grossi parlerà a oltre cinquecento studenti – sia universitari sia dell’ultimo anno delle scuole medie superiori di Campobasso.

“Ad accogliere il professore Grossi sarà il Rettore, Luca Brunese, in una giornata che – spiegano dall’Unimol – rappresenterà, certamente, un’occasione di sprone per i presenti – in particolare per i giovani studenti universitari e per i rispettivi colleghi delle ultime classi delle scuole superiori – che coinvolgerà appieno tutti, in un unanime contesto di condivisione, sui valori di legalità e di democrazia”.

