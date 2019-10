Un’immagine suggestiva, che sembrava ormai dimenticata. Venerdì sera 11 ottobre è tornato in funzione dopo oltre cinque anni il Faro di Termoli nelBorgo vecchio, in via Federico II di Svevia.

L’opera era stata completata nel maggio scorso, dopo circa tre anni di lavori necessari per la ristrutturazione, visto che era stata considerata pericolante. Per diverso tempo tuttavia una alta impalcatura aveva avvolto il faro, senza che il cantiere venisse avviato.

Inizialmente si pensava potesse essere ristrutturato evitando l’abbattimento, ma in corso d’opera Soprintendenza e Provveditorato hanno optato per una demolizione e rifacimento. Così soltanto negli ultimi mesi si è proceduto a smontare il vecchio faro pezzo per pezzo per poi ricostruirlo da capo.

A lavori ultimati, l’immagine di quel tratto del Paese vecchio era già notevolmente cambiata e sicuramente più attraente anche per i turisti. Da ieri sera c’è quel tocco in più, tra fascino e suggestione.

Il Faro di Termoli ha sicuramente una utilità dal punto di vista della sicurezza della navigazione, ma i tanti che sono passati di lì per un giro a piedi hanno potuto ammirare il fascino dell’opera, scattando foto o registrando video che spopolano sui social.