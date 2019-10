Un nuovo punto di incontro per i cittadini: sarà inaugurato domani, sabato 19 ottobre 2019, alle ore 18 a Vinchiaturo l’infopoint del MoVimento 5 Stelle.

“Un punto di incontro per conoscere tutte le iniziative e le attività del MoVimento in Regione e in Parlamento – spiegano i grillini molisani – ma anche un punto di riferimento per i cittadini di tutta l’area. All’inaugurazione, in occasione della quale si terrà un incontro aperto a tutti, saranno presenti portavoce comunali, regionali e nazionali del Molise”.

L’appuntamento è in corso Umberto I, vicolo III.