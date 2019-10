Il Molise si fa onore al trofeo Kinder+Sport che si è svolto in Calabria

E’ stato un fine settembre di entusiasmo e partecipazione per lo sport giovanile Molisano, a Crotone, Isola di Capo Rizzuto nonché Palmi e Catanzaro per il Trofeo Coni Nazionale Kinder+Sport, manifestazione riservata agli atleti under 14.

Con la presenza di Giovanni Malagò alla cerimonia di apertura nello stadio di Crotone, la manifestazione ha visto gareggiare circa 4.000 atleti di varie discipline sportive.

La rappresentativa molisana è stata presente con ben 13 discipline: atletica, badminton, calcio, danza sportiva, ginnastica, golf, nuoto, pentathlon, pallapugno, scherma, tennis, tennistavolo e tiro con l’arco. Un gruppo affiatato di amici che si è ben difeso nelle varie attività.

Una novità quest’anno la presenza di un atleta Isernino rappresentante del golf, novità per lo sport molisano giovanile, una rappresentante per la scherma di Campobasso e la presenza per la prima volta di un circolo tennis, il Tennis Club For All 2014 di Cantalupo del Sannio.

Ottimo risultato della rappresentativa del Pentathlon (nuoto + corsa) che con i suoi rappresentanti dell’ASD Hidro Sport, Ludovica Ziccardi, Chiara Storto, Simone Silvestri e Armanno Tedeschi accompagnati dal tecnico Antonio Oriente, si aggiudica il bronzo a soli 27” dalle rappresentative dell’Emilia Romagna (oro) e 15” dal Lazio (argento).

Un elogio e un ringraziamento ai Presidenti Regionali delle Federazioni Sportive e delle Società che hanno partecipato, ai Tecnici accompagnatori e agli Atleti tutti.