Il maestro Giuseppe Passarella festeggia 50 anni di ‘matrimonio’ con la pittura

Sabato 19 ottobre 2019 alle ore 17, presso l’Auditorium del Palazzo ex Gil, in via Gorizia, a Campobasso, si è aperta la mostra del pittore Giuseppe Passarella “Arte Vita Amore Sogni” 50 anni di Pittura.

Oltre cento dipinti esposti per festeggiare il cinquantennale dell’artista molisano.

Madrina dell’inaugurazione è stata la conduttrice televisiva Paola Saluzzi che ha concluso la sua presentazione affermando che “Oggi si sono festeggiate le nozze d’oro del maestro Passarella con la pittura”.

La mostra, patrocinata dalla Regione e dalla Fondazione Molise Cultura, resterà aperta fino al 6 novembre. E’ aperta tutti i giorni tranne il lunedì, anche i festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. L’ingresso è libero.

Giuseppe Passarella è nato a Campobasso il 26 marzo 1953, dove vive e opera attualmente. Si è dedicato con passione alla pittura fin dall’età di 14 anni, lavorando e studiando da autodidatta. Negli anni ha condotto un continuo lavoro e una ricerca pittorica che lo hanno portato ad avvicinarsi allo stile impressionista, rivisitato in modo del tutto personale. Il maestro vanta assidue partecipazioni in concorsi estemporanei in diverse regioni (Molise, Campania, Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria) dove ha ricevuto numerosi riconoscimenti.