Il grande bluff della sicurezza: su 144 telecamere ne funzionano soltanto 10

Una prima avvisaglia che qualcosa non funzionasse nel sistema di videosorveglianza allestito a Campobasso con il “patto per la sicurezza” e la relativa installazione di 144 telecamere in diversi punti del capoluogo, era già emersa con la rapina al Tabacchi di Viale Elena. Mezze risposte a denti stretti tra gli addetti ai lavori fecero intendere che qualcosa probabilmente rispetto alle immagini registrate nella zona di auto o persone in fuga dopo un colpo in pieno centro urbano non aveva funzionato.

La prova che il sistema di controllo è un mezzo bluff la si è avuta con il detenuto albanese condannato per omicidio e in carcere a Campobasso che è riuscito tranquillamente a dileguarsi grazie ad un permesso di lavoro di cui usufruiva per svolgere le proprie mansioni occupazionali presso l’Istituto Agrario di via Alessandro Manzoni.

Le telecamere della zona non hanno offerto alcun aiuto agli investigatori al lavoro su quell’evasione. Fino ad arrivare alla conclusione che sulle 144 telecamere disposte in città tramite il famoso “patto per la sicurezza”, funzionano una decina di dispositivi.

Il sindaco Roberto Gravina dice che “No, non sono spente, funzionano ma non tutte al cento per cento. Per quelle che si sono guastate abbiamo un contratto di garanzia con chi le ha installate”. Non smentisce i problemi esistenti e definisce la situazione “certamente non delle più felici”. Poi annuncia: “Ho scritto alla struttura regionale per mettere in mora e ottenere la garanzia che tutto funzioni”.

La qualità delle immagini non è buona, il sistema wi-fi fa le bizze e quindi non consente una registrazione adeguata di tutto ciò accade pertanto è frequente che le forze dell’ordine ad un passo dalla prova certa per individuare l’autore di un determinato reato si ritrovino a dover allungare tempi e a corredare il fascicolo di ulteriori elementi probanti perché il “sistema sicurezza” contemplato a Campobasso garantisce poco o quasi nulla e dunque a fronte delle risorse investite va da se che è urgente rivedere tutto l’impianto. In ballo c’è la sicurezza dei cittadini.

Al riguardo il consigliere di minoranza Salvatore Colagiovanni ha annunciato un’interrogazione di cui si farà portavoce nel prossimo consiglio comunale.