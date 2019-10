Il giorno della Memoria per San Giuliano, i messaggi di cordoglio

“Invitato a partecipare ad Agnone lo scorso mese di settembre ad un convegno sul ruolo del volontariato nelle emergenze, Guido Bertolaso, che nel 2002 era capo della Protezione civile italiana, ha affermato che, fra le tante sciagure di cui è stato testimone nella sua esperienza professionale e di volontariato, nessuna è stata più impattante e devastante di quella di San Giuliano di Puglia.

Come dar torto a Guido Bertolaso! In quel 31 ottobre 2002, nell’apprendere la notizia del crollo della scuola “Francesco Jovine”, fummo pervasi da un tourbillon di sentimenti, sospesi tra speranza e disperazione, incollati alle televisioni a seguire, attimo dopo attimo, le fasi del soccorso, a gioire nel momento in cui dalle macerie venivano tratti in salvo i primi bambini, a voler ostinatamente credere che anche tutti gli altri ce l’avrebbero fatta. Non fu così, purtroppo, e prevalse l’orrore: ventisette bambini, insieme alla loro maestra e altre due persone, persero la vita.

Da allora, nella nostra regione, nulla è più come prima. Quel terremoto ha cancellato un’intera generazione, i cui nomi restano incisi nel cimitero del comune molisano, ma soprattutto impressi nei cuori di tutti noi.

Il 31 ottobre ricorre un triste anniversario, è la giornata della commemorazione, del silenzio, del cordoglio, simboleggiata da quei trenta, strazianti rintocchi di campana: un monito per non dimenticare, perché dal ricordo di quel tragico evento nasca la consapevolezza che quanto accaduto non abbia più a ripetersi.

Ecco perché la Giornata della memoria deve indurre ciascuno di noi, chiamato ad amministrare la cosa pubblica, a fare una seria riflessione, al netto di enfasi e retorica, sullo stato attuale degli edifici scolastici, la cui messa in sicurezza deve rappresentare una priorità per chi governa.

Molti gli interventi che, negli ultimi anni, sono stati fatti, ma la strada da percorrere è ancora lunga. I dati nazionali sull’antisismicità di tali strutture non possono considerarsi soddisfacenti ed evidenziano ancora criticità.

Dunque, bisogna insistere, non abbassare la guardia, ribadire la necessità di investire cospicuamente nell’edilizia scolastica: un Paese civile, come l’Italia, ha il dovere di farlo”.

Donato Toma, Presidente della Regione Molise

“Se la memoria, come sosteneva Oscar Wilde, è il diario che ciascuno porta con sé nella vita, allora alla pagina del 31 ottobre del 2002, nel grande diario collettivo della storia del Molise, è annotato con inchiostro rosso uno degli eventi più drammatici e toccanti mai affrontati da una comunità: un terremoto che colpisce un vasto territorio, lesiona muri e frantuma palazzi, ma in particolare fa crollare una scuola, la Jovine di San Giuliano di Puglia, seppellendo chi vi si trovava e troncando l’esistenza terrena a 27 bambini e la loro maestra.

Oggi il Molise rivive quei momenti con la Giornata della Memoria voluta dal Consiglio regionale, con una specifica legge per ricordare ogni anno quei tragici eventi, e per trovare nella memoria delle vittime la forza, la determinazione, la capacità e il coraggio per fare in modo che eventi simili non avvengano più.

Nella disperazione di quelle convulse ore immediatamente al crollo della scuola di San Giuliano di Puglia, nella sofferenza di quei genitori che attendevano con angoscia e strazio l’estrazione dei corpi senza vita dei propri figli, si è visto una regione unita dal dolore, dal cordoglio e dalla compassione. Da quelle lacrime e da quella rabbia, che appartenevano anche ai tanti che in altri comuni avevano dovuto abbandonare la propria casa, vedendo in frantumi spazi, luoghi e oggetti che nella loro memoria facevano parte del diario della propria vita, nacque un sentimento collettivo per investire risorse e sforzi per la sicurezza nelle singole case, ma soprattutto nei luoghi collettivi e quindi nelle scuole.

Dall’esempio solidale che ci venne dalle altre regioni che in poche ore mandarono uomini e mezzi di protezione civile per assistere la popolazione, parliamo di migliaia di persone, costrette a non rientrare nelle proprie case e passare le notti nelle tende, prima, e in altre strutture alternative più accoglienti, poi, traemmo lo sprone per costruire un Servizio regionale di Protezione civile efficiente ed operativo. Servizio che in seguito ha potuto dare il proprio contributo di assistenza in altri eventi calamitori in diverse regioni italiane in questi anni, restituendo così idealmente la solidarietà ricevuta.

Nel ricordo di qui ragazzi e della loro maestra dobbiamo costruire la cultura della sicurezza, della prevenzione, della gestione attenta ed oculata delle strutture di fruizione collettiva, della programmazione di lavori pubblici e privati improntata alle tecniche più innovative per ridurre al minimo, se non eliminare, i rischi per la vita e per le cose causate dai terremoti. Siamo una delle regioni con la percentuale di nuove scuole, sicure simicamente, più alte d’Italia; ma non basta. Dobbiamo continuare su questo percorso virtuoso completando l’azione nel patrimonio scolastico regionale, ma anche in altri luoghi collettivi.

Nella consapevolezza che se un terremoto non può essere evitato o previsto, si può cercare di prevenirne ed evitarne le conseguenze a persone o cose. Mi auguro che in questo giorno, come prevede il comma 4 della legge regionale n. 29 del 2003, nelle scuole e negli enti locali si promuova la discussione sugli argomenti della sicurezza, della protezione civile e sulla prevenzione”.

Salvatore Micone, Presidente del Consiglio Regionale del Molise

“Nel diciassettesimo anniversario del crollo della scuola Francesco Jovine di San Giuliano di Puglia mi unisco al ricordo di tutti i ventisette bambini e della maestra che persero la vita il 31 ottobre del 2002. Un evento che ha segnato in modo indelebile la storia della nostra provincia e della nostra regione. In occasione della Giornata della Memoria, chiediamo di tenere alta la sensibilizzazione, affinchè questo tipo di accadimenti non si verifichino più. La sicurezza degli istituti scolastici deve e dovrà essere sempre garanzia primaria per tutti i nostri studenti e i loro insegnanti. Insistere sull’edilizia scolastica significa garantire un futuro alle nuove generazioni. Come presidente della provincia di Campobasso e sindaco del comune di Termoli mi batterò sempre per la sicurezza nelle scuole. Ricordare è un dovere per non dimenticare, e per non ripetere mai più gli stessi errori”.

Francesco Roberti, Presidente provincia di Campobasso e Sindaco di Termoli