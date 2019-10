Il Comune pensa già al Natale: pubblicato il bando per gli eventi

Ci saranno le luminarie o il mega albero di Natale davanti al Municipio come lo scorso anno? O il primo Natale dell’amministrazione targata Movimento 5 Stelle sarà diverso rispetto a quelli degli ultimi anni? Vedremo.

Intanto il Comune di Campobasso ha organizzato un bando per selezionare “le iniziative da inserire nel proprio programma di eventi invernali 2019/2020, compresi gli eventi natalizi”.

In questo modo, spiegano da palazzo San Giorgio, saranno valorizzate “le proposte presentate dai vari soggetti e consentire una ottimale integrazione tra generi culturali diversi, valorizzando al contempo i vari luoghi della città, gli aspetti culturali e storici del territorio nonché la promozione commerciale e turistica”.

L’istanza, corredata del documento di riconoscimento del legale rappresentante, dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo comune.campobasso.protocollo@pec.it oppure con protocollo a mano presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza V. Emanuele II entro il giorno 18 novembre 2019, con la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per la realizzazione di eventi culturali, artistici e di spettacolo per l’inverno 2019/2020”.

“Tali termini sono puramente indicativi e non perentori al fine di consentire la massima partecipazione. Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell’Amministrazione di valutare ed eventualmente accogliere proposte presentate al di fuori dei termini suddetti, in considerazione della particolare rilevanza/novità delle stesse”, informano ancora da palazzo San Giorgio.

“Con questo avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.

Le istanze presentate verranno valutate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili – in rapporto agli indirizzi espressi dall’Amministrazione ed al programma di governo del Sindaco – tenuto conto dei seguenti criteri di massima: valenza qualitativa della proposta; pertinenza con il contesto socio-culturale della Città di Campobasso; rilevanza dell’iniziativa dal punto di vista artistico, culturale, di promozione del territorio; capacità di attrarre pubblico con incremento di presenze turistiche sul territorio al fine di promuovere e valorizzare il tessuto economico e commerciale cittadino; promozione delle produzioni enogastronomiche tipiche e dell’artigianato tipico, nel rispetto delle disposizioni plastic-free; congruità con le finalità generali del programma; tutela del patrimonio paesaggistico ed ambientale; avvicinamento del pubblico al patrimonio culturale ed ambientale della Città di Campobasso; tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità e in generale attenzione alle fasce deboli della popolazione; capacità di innovare sviluppando nuove sinergie ed azioni collaborative in una ottica di fruizione di un prodotto di elevato contenuto e qualità a valenza culturale e turistico promozionale”.

L’avviso pubblico è scaricabile sul sito web del comune al seguente indirizzo: http://www.comune.campobasso.it/zf/index.php/bandi-di-gara/atti-aggiudicatori/index