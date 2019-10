Il Campobasso nella tana dell’Agnone: Cogliati e Sbardella subito in campo?

Una settimana lunghissima, fatta di attese, colpi di scena, trattative, firme, ritiro. Sullo sfondo, la delusione di una piazza che non si aspettava certo di assistere, già a ottobre, a una mezza rivoluzione tecnica. E non si parla di staff ma di squadra. Il Campobasso, dalla vicino Castel di Sangro, è pronto per affrontare la sfida tutta molisana a casa dell’Olympia Agnonese. Fischio d’inizio alle ore 14.30. Previsto un buon pubblico sugli spalti: dal capoluogo oltre un centinaio di persone.

Inutile girarci intorno: per i Lupi c’è un solo risultato buono se si vuole rialzare la testa e provare a ‘combattere’, la vittoria. Più facile a dirsi che a farsi, visto che si affrontano due squadre agli antipodi a livello di entusiasmo: tre successi di fila per i granata, tre ko in quattro gare per i rossoblù. Ma il calcio è strano… Bisogna aggiungere che la formazione campobassana è attualmente in zona playout e un eventuale altro passo falso rischierebbe di far precipitare davvero tutto.

Andando con ordine, lunedì Mirko Cudini ha incassato la fiducia da parte della società che ha poi deciso di spedire la squadra in ritiro a Castel di Sangro. Si è puntato dritto verso i rinforzi: quattro ne sono stati individuati, due hanno messo la firma per ora. L’attaccante Pietro Cogliati ha deciso di tornare a vestire la maglia del capoluogo dopo la buona performance della scorsa stagione e sarà a disposizione per il ‘Civitelle’. Tra i convocati anche il difensore Luca Sbardella, svincolato e da inizio settimana in gruppo con tutti gli altri. Si può considerare fatta anche per l’attaccante Andrea Sivilla, molisano doc, che viene da un infortunio delicato al metatarso ma non vede l’ora di poter tornare in campo. Infine, si cerca il centrocampista Alessio Esposito. Ma ci sono anche altre trattative in piedi in questo momento.

Di fatto, è stato sensibilmente modificato il lavoro svolto questa estate dal direttore sportivo De Angelis, considerando che oltre ai quattro rinforzi si farà qualcosa in uscita a dicembre e qualche altro arriverà sicuramente. Ma non si vuole rivoluzionare del tutto il progetto partito con mister Cudini. Il difensore Cafiero non rientra più nei piani, mentre Menna sta rientrando a regime. Per quanto riguarda la formazione, rientrerà dal primo minuto Pizzutelli destinato a ricoprire il ruolo di trequartista, con alle spalle Brenci. Ai lati della mediana Tenkorang e Bontà. L’impressione è che in avanti possano partire Alessandro e Musetti ma potrebbe pure esordire subito Cogliati. La difesa dovrebbe essere confermata in blocco: Dalmazzi-Pistillo al centro, Candellori e Vanzan sulle fasce, mentre in porta Tano insidia l’incerto Natale. C’è l’ipotesi che vedrebbe l’immediato debutto di Sbardella e il rilancio di Fabriani a destra.