Un risultato straordinario che arriva a coronamento di mesi di allenamenti e sacrifici: Gianni Minotti ha conquistato il titolo europeo nella specialità kumite (combattimento) nella categoria 65 chilogrammi. Medaglia d’oro, tutti dietro l’atleta della Karate Sport Campobasso al termine di una competizione di altissimo livello tecnico che aumenta i meriti dell’atleta.

Se si pensa che a Odense, in Danimarca, erano ben 1700 a gareggiare per una medaglia o per un buon piazzamento il risultato non può che riempire d’orgoglio Minotti e la scuola di appartenenza, oltre che la palestra in cui si allena quotidianamente, ovvero la M2 di Campodipietra. Per il campobassano una tre giorni intensissima, fatta di sfide all’ultimo punto con avversari provenienti da ogni parte d’Europa.

Tra l’altro, alla competizione era presente in veste di arbitro Enzo Minotti. Gli allenamenti della squadra della Karate Sport Campobasso, che si tengono nella struttura del Centro Sportivo M2 di Campodipetra, continuano in vista soprattutto del Campionato mondiale di Wukf di scena l’anno prossimo in Polonia. FdS