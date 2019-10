I più famosi trucchi di magia finalmente svelati

A tutti sarà capitato almeno una volta nella vita di assistere a un trucco di magia e domandarsi come è possibile. Per chi vuol scoprire come è riuscito il mago a farlo, ecco svelati i trucchi di magia più celebri e conosciuti.

La donna tagliata in due

Questo è uno dei trucchi più famosi e usati dai maghi e dai prestigiatori di tutto il mondo che affascina sempre. L’effetto è davvero sbalorditivo ma la soluzione è davvero molto più semplice di quanto si possa pensare.

Una donna si sdraia sul tavolo e viene chiusa dentro a una scatola da cui spuntano da un lato i piedi e dall’altro la testa della povera malcapitata. Il mago taglia con una sega la scatola con la sua assistente dentro e mostra poi le due metà con piedi e testa che si muovono ancora.

Il trucco si spiega in un attimo: in realtà di sono due donne: una sta nella parte superiore della scatola e una in quella più in basso mostrando solo i piedi. Si tratta di due contorsioniste che riescono a stare in uno spazio così piccolo senza far sospettare nulla al pubblico.

Il mentalista

In molti sanno che il mentalismo non è altro che la conoscenza di trucchi matematici e statistica. Tutti in realtà possono far credere di saper leggere il pensiero. Indovinare a che numero stanno ben tre persone stanno pensando tra 1 e 10. Ognuna scrive il numero su un foglio di carta. Alla prima persona il mentalista chiede di moltiplicare il numero per 2, aggiungere 3 e poi moltiplicare per 5. La persona dice all’orecchio il risultato alla seconda persona che quindi deve aggiungere il numero che ha pensato lui, poi moltiplicare per 10, cioè aggiungere uno zero alla fine, e dire in segreto il risultato alla terza persona, la quale dovrà solo aggiungere la sua cifra. Le cifre che risultano sono i singoli numeri pensati da ogni persona: ne esistono un’infinità di questi trucchi di magia in stile mentalista che tutti possono imparare per stupire tutti gli amici.

Il cucchiaio piegato

Per piegare un cucchiaio con la mente basta usare un cucchiaio che si piega a metà e un manico a cui è agganciata la parte superiore del cucchiaio. Ora non bisogna far altro che incantare lo spettatore e muovere velocemente la mano che teine nascosto il manico per far piegare il cucchiaio e far credere di averlo fatto solo con la forza del pensiero.

La levitazione

È molto frequente vedere artisti e maghi di strada che lievitano a mezz’aria. Il trucco is può fare da soli oppure con due persone. Nel primo caso, spesso c’è un uomo seduto su un tappeto o simile che tine un’asta in mano. Per creare Ceuta suggestiva illusione basta conoscere un po’ la fisica e avere un paio di piastre in acciaio. La struttura che consente la lievitazione comprende un sedile, un albero e una parte piatta coperta dal tappeto. Per nascondere l’albero che sostiene la piastra, l’artista di strada o gli artisti usano vestiti ampi e drappi vari.