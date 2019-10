Una trasferta golosa, ma anche ricca di tappe in una delle città capolavoro del nostro sud Italia: Napoli. Meta incontrastata degli amanti dell’arte presepiale e di quell’atmosfera suggestiva e particolare che solo a Napoli si può respirare. Così, dal 29 ottobre e fino a ieri, i ragazzi del Centro San Damiano e San Damiano 2 di Termoli, entrambi gestiti dalla cooperativa Sirio di Campobasso, sono alle prese con le mille curiosità nascoste nei vicoli di San Gregorio Armeno dove i famosi artigiani dell’arte presepiale, unica al mondo, dilettano i passanti con le loro creazioni sempre al limite tra sacro e profano. Non manca certamente la parte turistica della città con Piazza Plebiscito e Via Toledo. Ieri c’è stata la tappa nel famoso quartiere Vomero dove si è tenuta la manifestazione Chocolate 2019 che prevede laboratori e vere e proprie esibizioni dei maestri cioccolatieri.

Dunque due giorni tra dolcezze e bellezze artistiche di immenso valore e per questo tutta l’equipe del Centro San Damiano ringrazia in modo particolare l’avvocato Antonio Russo, coordinatore dell’ambito territoriale e sociale di Termoli, che ancora una volta ha riposto la sua fiducia nelle capacità gestionali e organizzative del centro, concedendo agli utenti dei centri di poter trascorrere qualche giornata diversa dalla routine vivendo esperienze per loro indimenticabili e mettendo anche alla prova il loro grado di autonomia.

Un grazie va anche all’assessore alle politiche sociali del Comune di Termoli, Silvana Ciciola, che ci ha tenuto a portare il suo saluto al gruppo prima della partenza, esprimendo la sua vicinanza e dedizione rispetto al mondo della disabilità e di chi con cura e professionalità lo vive quotidianamente.