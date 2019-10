Hammers Campobasso, presentata la nuova stagione: quest’anno sarà serie C1

Sul terreno dell’ex Romagnoli di Campobasso, si è tenuta la presentazione ufficiale della nuova stagione degli Hammers Rugby Campobasso che dopo l’esaltante stagione passata, conclusasi per la prima squadra con il salto di categoria in serie C1, è pronta a ripartire per portare il nome e i colori della città di Campobasso sui campi di gioco del centro e sud Italia.

“Il rugby con il suo bagaglio di valori sportivi e morali ha piantato da anni solide radici nella nostra città. – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, intervenuto alla prima ufficiale dei rossoblu della palla ovale – Agli Hammers non mancherà la voglia di confrontarsi con gli avversari e di dimostrare la propria tenuta tecnica anche nel nuovo campionato di serie C1 che andranno ad affrontare. La città e l’amministrazione comunale sanno quanto conti la passione e la determinazione di questi ragazzi e quali risultati sia capace di portare in termini di sana socializzazione. Una realtà sportiva ed educativa come questa insegna a noi tutti a condividere le varie fasi di gioco e di vita, la vittoria come la sconfitta, attraverso il sostegno reciproco. Tutti insieme, società, amministrazione Comunale, amministrazione Regionale, Federazione e Coni, oltre ad affrontare i campionati, ci stiamo organizzando anche per migliorare la situazione logistica nella quale chi pratica questa disciplina nella nostra città si ritrova”.