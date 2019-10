Dolcetto o scherzetto? La domanda è ormai di casa a Termoli, come le zucche, le maschere, gli scherzi e le cene in famiglia o con gli amici. Perché, è noto, più siamo e meglio è. Halloween è una festa che richiede fantasia e divertimento. Per questo mostri e principesse, maghi e streghe, vampiri e licantropi sono invitati ad accomodarsi al ristorante Agorà di Termoli per una cena spaventosamente buona che serba una sorpresa al suo interno: una cena con delitto.

Quattro portate da paura delizieranno i vostri palati, anche quelli dei più sopraffini, risvegliando perfino le papille gustative più stressate da piatti tradizionali e sempre uguali, con piatti curati nei minimi dettagli ed ingredienti di prima scelta: ad incuriosire la vista e stuzzicare il gusto saranno un tris di vellutata e polenta fritta che apriranno lo stomaco al primo composto da ravioli neri con porcini e zucca. A conquistare gli stomaci ci penserà il brasato di manzo al Barolo e cavolo viola in sous vide. La perfetta ciliegina sulla torta è la crostatina con gelato alla crema, mosto cotto e fichi caramellati che manderà in estasi l’anima. A contornare il tutto acqua e vino, inclusi nel prezzo.

E per il divertimento di grandi e piccini? Per un Halloween che si rispetti, si sa, serve il brivido. E dove trovarlo se non in una messa in scena teatrale, abilmente composta dalla compagnia termolese ‘Colpa sua’? Tra una portata e l’altra gli ospiti saranno chiamati a risolvere un intricato puzzle: attraverso una serie di indizi, che verranno forniti durante la cena, sarete chiamati a vestire i panni di una moderna Jessica Fletcher o di un arguto Hercule Poirot, per risolvere un complicato caso di omicidio.

Cosa aspettate a calarvi nelle vesti di Sherlock Holmes e gustarvi una cena con delitto unica e sorprendente? Il ristorante Agorà vi aspetta in via dei Pioppi, numero 14 a Termoli (di fronte la chiesa). Per info e prenotazioni 0875724311 oppure 3913366239. Vietato mancare.