Unità ritmica,

compiuta poesia

nell’universo.

Andri201019 Parafrasi = l’unità ritmica altro non è se non la definizione del verso che si trova sul dizionario della lingua italiana, dunque quelli che si spacciano per poeti, senza adoperare alcun verso, sono dei truffatori. Del resto, anche l’universo possiede la sua splendida unità metrica, come negare tutto ciò? Inoltre, democraticamente, rispetto i versi liberi ma sono allergico alla mancanza di metrica. Nessuno è perfetto!