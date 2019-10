Non ha bisogno.

E il mare, al risveglio,

mica si lava.

Andri091019 Parafrasi = stamattina, ben prima dell’alba, sia io che il mare, a pochi passi da casa, eravamo in bagno per le consuete abluzioni. Ci siamo parlati per qualche minuto, cordialmente e sbadigliando, e poi mi sono accorto che lui non si fosse lavato, come me.