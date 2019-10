I probi sussurri

di siffatte giornate,

proprie d’ottobre.

Andri011019 Parafrasi = qui necessita un minimo di spiegazione per coloro che non cogliessero le sfumature costruttive dello haiku. Proprie, del terzo verso, si collega per evidente assonanza a probi, che sta in prima fila. Sussurri con siffatte per la forma del lemma, tre sillabe con due doppie consonanti finali. Giornate va a braccetto con ottobre, per questo basta guardare fuori dalla finestra o dal balcone, nel caso foste in casa.