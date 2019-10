Sfida dalle mille emozioni quella portata in scena da Guglionesi e Sesto Campano che oggi, tra le mura del Nicolino Cianci, hanno da vita ad una contesa poca adatta ai deboli di cuore. I sei gol messi a segno dalle due antagoniste sono lo specchio fedele del carattere e della determinazione di due organici giovani e combattivi, ben decisi a non mollare un centimetro dando così vita ad una partita senza più tattiche ne schemi, logica conseguenza della voglia non comune di non concedere nulla al rispettivo avversario. A Sasà Caiazzo che aveva aperto le danze al 12’ risponde, in apertura di ripresa, il promettente Viselli (56’). Mentre a stretto giro di posta è Carovilla a riportare in avanti la squadra di Ciro Mennella due minuti più tardi. Un uno-due tremendo che poteva stendere chiunque ma non il Sesto Campano di Angelo Cecchino. Al 66’, infatti, da una punizione calciata dalla trequarti avversaria da Conte è Cea il più lesto a svettare e a regalare il pari ai suoi compagni. I sestolesi ci prendono gusto e dieci minuti dopo offrono ai più distratti l’opportunità di rivedere il replay del 2-2. La punizione la batte sempre Conte dalla sua mattonella preferita, ma questa volta è Di Baia a cogliere di sorpresa una retroguardia guglionesana tutt’altro che esente da colpe. Sorpasso.

L’undici di casa, tuttavia, è fatto della medesima stoffa di cui sono composti i dirimpettai biancorossi, il che vale a dire che di tirare i remi in barca e di attendere passivamente il triplice fischio di chiusura non se ne parla proprio. E infatti, quando inizia l’ultimo giro di lancette, i padroni di casa beneficiano di una rimessa laterale, che da queste parti è la specialità di casa Colucci. Il terzino neroverde è dotato in effetti di lancio lunghissimo, tanto lungo da andare a pescare la testa di Lapenna che gira sul primo palo e batte inesorabilmente Gallone.

Il pareggio finale è tutto sommato il risultato più giusto per due antagonisti che si sono dati battaglia dal primo all’ultimo minuto di recupero.

GUGLIONESI 3

SESTO CAMPANO 3

GUGLIONESI: Giangiacomo, Mancino (58’Consolazio C.), Colucci, Spagnuolo, Carovilla (77’Lapenna), Valenti, Viselli, D’Allocco, Consolazio M., Montechiari (69’De Nicola), Sarracino (70’Tancredi).

ALL.: Mennella.

SESTO CAMPANO: Gallone, Rucci (73’Souma), Papa, Conte, Cea, Patriarca, Iannetta, Di Baia, Manera, Caiazzo (88’Verrecchia), Sam Sam O. (75’Sam Sam A.)

ALL.: Cecchino.

ARBITRO: Matarese di Termoli.

Assistenti: Doganieri di Termoli e Palazzo di Campobasso.

MARCATORI: 12’Caiazzo (S.C.), 56’Viselli (G.), 58’Carovilla (G.), 66’Cea (S.C.),76’ Di Baia (S.C.), 90’Lapenna (G.)

(Foto a cura di Stefano Moscufo)