Grossi topi per strada e sui balconi, 3 giorni di interventi di derattizzazione straordinaria

Alla fine il Comune di Campobasso ha deciso di intervenire in via straordinaria contro il proliferare di ratti in città: grossi topi sono stati avvistati per strada e sui balconi delle palazzine vicine all’ex hotel Roxy come riportato da Primonumero che ha raccolto la segnalazione di un residente.

Ma numerose sono state anche le segnalazioni giunte in Municipio.

“L’amministrazione ha già provveduto ad effettuare, durante l’estate, i cicli previsti di derattizzazione“, ha spiegato l’assessore all’Ambiente Simone Cretella. “Ciò nonostante gli avvistamenti sono ancora frequenti e superiori alla norma. Opportuno precisare che la presenza in superficie dei topi è uno degli effetti della derattizzazione giacché dopo aver assunto la sostanza topicida, di solito i ratti tendono ad uscire allo scoperto alla ricerca di aria”.

L’amministrazione ad ogni modo ha programmato “un ulteriore e straordinario intervento di derattizzazione, che sarà effettuato nei prossimi giorni”. Si comincia domani, 3 ottobre. Poi le operazioni si svolgeranno anche il 4 e il 5 ottobre.