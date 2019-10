Grano di qualità, La Molisana premia i suoi migliori operatori di filiera

Una pasta di qualità non può fare a meno di materie prime di qualità. Per questo La Molisana ha deciso di accogliere e consegnare un riconoscimento nello stabilimento di Campobasso nella prima convention con gli operatori della filiera, agricoltori e stoccatori di Molise, Marche, Puglia e Lazio.

In totale sono oltre 1.450 agricoltori che dal 2016 coltivano eccellente qualità di grano duro Maestà (valore proteico tra il 15% e il 17%) su una superficie di oltre 15.000 ettari nelle aree del centro-sud.

E sei aziende agricole sono state premiate questa mattina (2 ottobre): “Il Chicco d’Oro” è stato infatti conferito alle marchigiane Ciuccarelli Sante Srl ed Emporio Verde Sollini Srl, alle molisane Aurora Srl ed O.P. cereali centro sud società consortile e alle pugliesi O.P. cerealicola La Pineta e Maria Incoronata Società cooperativa agricola.

Un modo per consolidare “i rapporti di fiducia in vista di una collaborazione sempre proficua e a lungo termine”, ha dichiarato Giuseppe Ferro, amministratore delegato La Molisana. Durante l’incontro è stata anche l’occasione per tracciare un bilancio dei risultati ottenuti finora e per annunciare “la crescita del marchio La Molisana sul mercato della pasta classica pari a +22,9% a volume e +23,9% a valore. Sul segmento dell’integrale – ha aggiunto l’ad – ci confermiamo co-leader con risultati eccezionali che parlano di crescita del 38,2% a volume con una quota pari al 12,2%. Per quanto riguarda le semole La Molisana è leader di mercato con una quota pari al 17,8% e crescita del 17,1%. Prevediamo un fatturato di gruppo di oltre 150 milioni di euro”.

La convention ha consentito di sancire il protocollo tra le singole parti nel rispetto della sostenibilità, la remunerazione, l’innovazione. “Uno dei cardini della tracciabilità di ogni filiera agro-alimentare è la garanzia di origine – afferma Oriana Porfiri, responsabile Ricerca&Sviluppo CGS Sementi – Nella filiera del grano duro l’origine è nel seme utilizzato per la semina. Da una parte è necessario che questo seme sia certificato e dall’altra che il tipo di seme, la varietà, abbia le caratteristiche giuste per rispondere all’agricoltore coltivatore e al trasformatore finale”. E dunque “per raggiungere questo ambizioso e difficile obiettivo è necessario creare solide sinergie lungo tutta la filiera”.