Grande evento a Termoli: qualificazioni ai Campionati Italiani di pesistica

Il 27 ottobre a Termoli andranno in scena le qualificazioni ai Campionati Italiani Assoluti 2019 di pesistica. L’inizio delle gare è previsto alle 15.30 nella struttura CrossFit 4215 al termine delle operazioni di peso di tutte le categorie. Un evento senza precedenti: per la prima volta il Molise ospiterà le fasi regionali che daranno accesso agli Italiani. Gare che ogni anno si svolgono in sedi diverse e questa volta la Fipe ha scelto Termoli.

Ottimo il lavoro svolto dall’Asd Bruno che è riuscita a portare nella nostra regione un evento di tale portata. Ci saranno i migliori atleti di pesistica, tutti inseriti in una leaderboard. I primi sei di ogni categoria accedono alla fase finale nazionale. In gara ci saranno i migliori atleti, che fanno parte della Nazionale, e ci sarà la possibilità per molti di essere visionati e scelti per entrare nel giro Azzurro. Il Molise, tra l’altro, ha la fortuna che uno dei preparatori della nazionale, Raffaele Navarino, fa parte dello staff della nazionale, è di Campobasso. Qualcuno fa già parte del giro della Nazionale, come per esempio Fabio Suliani e Alessia Durante, ragazzi della Osca Campobasso.

Entrando nel dettaglio, la pesistica è composta da due tipi di alzate, lo strappo e lo slancio. Tutti gli atleti, in base alle categorie o alle decisioni degli arbitri, avranno a disposizione prima tre alzate di strappo e poi tre di slancio. Alla fine di questa prova in ogni categoria sarà designato un vincitore su base regionale. E il nominativo entra nella classifica nazionale. Tra i partecipanti anche Simone Ciarla, tesserato e tecnico dell’Asd Bruno, che ha conquistato due podi l’anno scorso nel Campionato italiano di Vercelli.