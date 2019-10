Non è bastato all’Inter un gol della solita Gloria Marinelli per avere la meglio del Milan nel primo derby di Milano della storia della serie A femminile di calcio.

La gara disputata questo pomeriggio 13 ottobre ha visto il netto successo delle rossonere per 3-1 grazie alla doppietta di Dominika Conç e la rete di Deborah Salvatori Rinaldi.

La 21enne molisana, fresca di debutto nella Nazionale maggiore nel successo esterno contro Malta, aveva temporaneamente pareggiato le sorti dell’incontro prima che il Milan allenato dall’ex bomber di entrambe le squadre milanesi, Maurizio Ganz, riuscisse ad avere la meglio.

Inevitabile la delusione per Gloria Marinelli che sta sempre più diventando un simbolo e un punto fermo per l’Inter. Per la giovane calciatrice di Agnone sono adesso due i gol in serie A.