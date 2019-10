Gli studenti dell’Ipsia di Montenero sono ‘volati’ in Lituania con l’Erasmus+

Nella notte tra il 12 e il 13 ottobre, 4 alunni dell’IPSIA di Montenero di Bisaccia sono tornati da un viaggio di una settimana a Vilnius nell’ambito del progetto ERASMUS+ Better Professional Life.

Si tratta di un progetto che mira a promuovere nei partecipanti lo spirito imprenditoriale per accompagnarli con successo nell’ingresso nel mondo del lavoro. Un progetto grazie al quale ci sono già state tre mobilità: Chorzow (Polonia), Satu Mare (Romania), e Montenero di Bisaccia.

Questa volta l’argomento della mobilità era l’eCommerce e gli alunni hanno imparato a programmare app eCommerce per i cellulari in un laboratorio ad hoc. Ma non hanno solo studiato, hanno visitato dei monumenti bellissimi quali il Castello di Trakaj, si sono confrontati con la storia recente al Museo del Genocidio, hanno incontrato loro coetanei europei con i quali hanno creato amicizie e insieme a loro hanno lavorato ed imparato. L’importanza di esperienze come questa sta nel clima di amicizia e condivisione e nel confronto tra ragazzi della stessa età provenienti da paesi diversi.