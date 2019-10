Giuseppe Fugnitto conquista le finali del Campionato Italiano di trota in lago

Il campobassano Giuseppe Fugnitto conquista l’ambito accesso alle finali del Campionato Italiano (Fipsas) di trota in lago con esche naturali. Un traguardo rincorso da tanto tempo e finalmente guadagnato con pieno merito. Il Campionato andrà in scena sui Laghi Euganei di Padova i prossimi 2 e 3 novembre. L’unico campobassano qualificato, come detto, è Fugnitto, socio agonista dell’ A.D.P.S Idra Molise (maver). Un obiettivo raggiunto assieme alla sua società di pesca sportiva con grande soddisfazione. Il presidente Simone Valiante gli rivolge un grande in bocca al lupo, e non mancherà il sostegno di tutti gli amici soci per un giovane molisano pronto a difendere i colori della propria terra porterà sui campi gara di pesca sportiva più importanti d’Italia.