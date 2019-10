Giorno della Memoria, a Riccia alunni impegnati in simulazioni del terremoto

E’ stata una giornata di emozioni per i 200 alunni della scuola primaria dell’Istituto Omnicomprensivo del Fortore di Riccia.

Un minuto di silenzio ed un applauso scrosciante per onorare il ricordo dei 27 bambini e dell’insegnante vittime del terremoto che 17 anni fa causò il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia.

E poi la giornata della Sicurezza è proseguita con la presenza dei volontari dell’associazione Unità Mobile di Soccorso Molise. Nella palestra del plesso di piazza Umberto I, i bambini dalla classe prima alla quinta elementare, hanno assistito a prove di terremoto, alluvione, primo soccorso. Giochi coinvolgenti e simulazioni per familiarizzare con i temi della sicurezza e della salute, per diventare cittadini consapevoli ed attenti.

A scuola anche l’unità cinofila con la cagnolina Mia, una meticcia (incrocio tra un pastore dell’Asia centrale ed un pastore abruzzese) specializzata nel recupero di persone vittime di eventi straordinari.

Un incontro propedeutico al quale seguiranno altri appuntamenti nell’ambito del progetto “Keep Calm!” promosso dall’Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia- S.Elia al fine di permettere agli alunni di reagire correttamente in caso di calamità.

Il fine è quello di mettere in condizione gli scolari di riconoscere situazioni di pericolo e muoversi in modo appropriato e in sicurezza nei vari ambienti di vita, sviluppando competenze utilizzabili anche in contesti extrascolastici.

“Anche questo un modo per stimolare il contatto con i soccorritori, uomini e donne in divisa dei quali i piccoli devono imparare a fidarsi ed affidarsi con tranquillità. Un’occasione per familiarizzare con temi importanti volti alla salvaguardia della persona e dell’ambiente, per presentare il lavoro che svolgeremo poi classe e che rientra nel progetto “Pericoli? Parliamone”. Un lavoro di divulgazione finalizzato a sviluppare nei bambini la resilienza, intesa come forza di reagire in caso di calamità” ha spiegato il presidente dell’U.M.S. Molise Candido De Lisio.

Ausili didattici realizzati appositamente per i giovani destinatari dell’iniziativa (video, cartoni animati, disegni) li aiuteranno a saper intervenire in modo consapevole e razionale in situazioni di emergenza e ad attivare una collaborazione attiva e responsabile.

Due gli incontri previsti per ogni classe articolati secondo i seguenti temi: Il primo soccorso e i terremoti e poi un altro appuntamento incentrato su incendi e alluvioni.

I comportamenti da tenere in caso di rischio domestico e calamità naturali sono stati illustrati anche agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado di Pietracatella che lunedì scorso, nell’ambito delle attività didattiche sulla sicurezza e correlate alla “Giornata regionale della memoria”, hanno incontrato i rappresentanti dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco e gli uomini del Comando provinciale di Campobasso. Una lezione per sperimentare a scuola, mediante simulazioni, situazioni di pericolo.

Nel giorno dedicato al ricordo degli Angeli di San Giuliano di Puglia torna prepotente il tema della sicurezza a scuola. Argomento che l’Istituto affidato alla guida della dirigente Lucia Vitiello ha voluto affrontare e condividere con i suoi alunni. Per offrire un momento di riflessione. E fornire strumenti utili ad adottare giusti accorgimenti in caso di calamità.