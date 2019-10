Il sindaco Roberto Gravina ha firmato l’ordinanza di polizia stradale in occasione della 68esima “Giornata Nazionale delle Vittime degli Incidenti sul Lavoro” prevista per domenica 13 ottobre.

Durante la cerimonia è previsto un corteo che interesserà le seguenti strade cittadine: piazzale Marcello Scarano, via Insorti D’Ungheria, via Colitto, via Crispi, via Garibaldi, via Mazzini fino a Piazza San Francesco per la celebrazione della santa messa e da Piazza San Francesco per Via Mazzini, Via Umberto I fino all’intersezione con la Via Garibaldi per la deposizione di una corona al alloro presso il monumento ai Caduti sul Lavoro.

Per questa durante la celebrazione dell’evento il sindaco ha disposto la chiusura temporanea al traffico delle strade interessate al transito del corteo e quindi piazzale Marcello Scarano, Via Insorti D’Ungheria, Via Colitto, Via Crispi, Via Garibaldi, Via Mazzini fino a Piazza San Francesco e da Piazza San Francesco per Via Mazzini, Via Umberto I fino all’intersezione con la Via Garibaldi.