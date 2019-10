Giornata della matricola per gli studenti Unimol: ospiti d’eccezione parleranno del futuro lavorativo

Per inaugurare il nuovo anno accademico 2019/2020, l’Unimol di Campobasso ha organizzato una mattinata interamente dedicata ai nuovi iscritti dei corsi di Economia Aziendale e Scienze del Servizio Sociale.

La giornata della matricola di domani, mercoledì 9 ottobre, partirà dalle ore 10: a dare il benvenuto ai nuovi laureandi di economia sarà la professoressa Stefania Giova, Direttore del Dipartimento, che saluterà studenti e studentesse in occasione del loro primo giorno da universitari, all’interno del Dipartimento di Economia presente nel II edificio Polifunzionale di via F. De Sanctis di Campobasso.

Ad ospitare le matricole saranno l’aula da 200 posti Antonio Genovesi, che accoglierà il corso di laure di Economia Aziendale e la classe da 160 sedute Franco Modigliani che darà il benvenuto ai laureandi del corso in Scienze del servizio sociale. A dare loro un ‘in bocca al lupo’ ed a presentare le materie, saranno i Presidenti dei corsi Claudia Salvatore e Daniela Grignoli che, assieme ai docenti, esplicheranno il percorso di studi, le opportunità e gli sbocchi professionali.

Per l’occasione gli studenti scopriranno anche i vantaggi e le diverse occasioni di formazione, curriculare e non, i tirocini formativi e di orientamento, gli stage e le fondamentali opportunità legate al progetto Erasmus. Ad arricchire la giornata ci saranno gli studenti senior, che racconteranno la loro esperienza di vita universitaria all’UniMol ed i rappresentanti del mondo economico-imprenditoriale, manageriale e delle professioni, oltreché ex studenti, oggi laureati e inseriti nel mercato del lavorativo, dei corsi di studio.

Numerosi gli ospiti d’eccezione che parleranno ai neo iscritti: alle 10 nell’aula Antonio Genovesi, il Direttore Export della Molisana Spa Giuseppe Sacco racconterà la sua esperienza in azienda agli studenti di Economia Aziendale. Per le matricole di Scienze del Servizio Sociale, nell’aula Franco Modigliani alle 10, interverrà Maria Grazia La Selva insignita dal Presidente della Repubblica con l’onorificenza di Cavaliere per la sua opera sociale: a lei il compito di illustrare il suo lavoro come Presidente dell’Associazione Liberaluna Onlus. Successivamente prenderà la parola la dottoressa Lucia Panicelli che racconterà il suo percorso di lavoro presso i servizi sociali dell’Ambito territoriale sociale del Comune di Campobasso.