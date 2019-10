In meno di venti anni il Molise è passato da 6 quotidiani cartacei a uno soltanto. Una crisi che ha portato a decine e decine di nuovi disoccupati. A un impoverimento del diritto all’informazione e del pluralismo. C’è un problema di mercato, di sostenibilità. Di mancati investimenti, di piani editoriali difficili e farraginosi. O del tutto assenti. Ma c’è anche un problema di risorse. Risorse private, mai tanto complesse da reperire come in questo periodo di contrazione del mercato pubblicitario e di aziende che soffrono. Ma anche di risorse pubbliche.

La situazione reale – da oggi un solo quotidiano in edicola – non è per nulla coerente con anni di contributi pubblici dei quali ha beneficiato l’editoria molisana. Come sono stati spesi i soldi pubblici a favore della editoria? Che fine hanno fatto i milioni di euro erogati dalla Regione Molise? Sono serviti a creare nuovi posti di lavoro, così come prevedeva la legge voluta dall’ex Governatore Paolo di Laura Frattura e confermata dall’attuale presidente Donato Toma?

La domanda se la pone l’Associazione Stampa del Molise, e gran parte della categoria dei giornalisti coinvolti da una crisi senza precedenti, investiti da un tracollo che minaccia di creare altri disoccupati e di dequalificare ulteriormente una professione che in questa terra mostra tutta la sua vulnerabilità.

Giuseppe Di Pietro, presidente di Assostampa Molise, il sindacato dei giornalisti, annuncia un esposto alla Guardia di Finanza. Perchè si tratta di soldi pubblici, e i giornalisti per primi hanno il dovere di appurare se il denaro della collettività, dei contribuenti, sia usato per scopi utili, per migliorare realmente il contesto nel quale lo stesso denaro va a inserirsi, oppure per garantire facili arricchimenti di pochi a scapito di tanti altri. In questo caso vale la stessa cosa che vale sempre, per i settori più disparati: sarebbe una truffa. E, come tale, andrebbe fermata e punita.

Percio’ che fine hanno fatto i soldi? E’ quello che dovranno chiarire gli inquirenti a cui l’Assostampa ha deciso di rivolgersi. Giuseppe Di Pietro ha annunciato un esposto alla Guardia di Finanza per verificare “se il denaro assegnato agli editori sia stato speso per acquistare la Lamborghini oppure per assumere i giornalisti”, per “capire come mai ci sono editori che presentano un fatturato da 600mila chiedendo finanziamenti pubblici senza avere nessun personale assunto”. Insomma “sarà un esposto a 360 gradi” in cui “chiederemo il conto pure sulle cooperative”.

“L’aiuto pubblico deve passare per il sostegno al lavoro – il ragionamento di Di Pietro – e la legge Frattura fu creata a favore dei giornalisti, da cui dipende la qualità dell’informazione”.

Al tempo stesso il massimo rappresentante del sindacato dei giornalisti ha rimarcato le cause della crisi dell’editoria: “Oggi le testate soffrono non solo a causa del calo della pubblicità, ma anche perché c’è poca attenzione alla qualità del prodotto. Non c’è innovazione, i giornali sono quelli di 30 anni fa. Non c’è innovazione nemmeno dal punto di vista grafico. E quindi poi non si può pensare di andare avanti con il finanziamento regionale. Quella può essere una compartecipazione”.

Oltre all’esposto, che sarà curato dall’avvocato Alfonso Mainelli, Assostampa presenterà anche una propria proposta di legge di riforma dell’editoria “agile e scarna” a tutela del lavoro dei giornalisti, ma anche per “avere certezza delle risorse”. Uno degli obiettivi sarà quello di “svincolare dalla discrezionalità della politica l’erogazione dei fondi pubblici all’editoria”.