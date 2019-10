Nel cuore della città adriatica ci sono due attività familiari che con i loro prodotti delle migliori marche offrono un vasto assortimento per ogni esigenza: dalle donne, agli uomini, passando per i bimbi. Per la persona e per la casa, senza dimenticare l’originalità, la qualità e la cortesia.

Al centro di Termoli sorge dal 1981 il negozio Gallery Intimo che propone da sempre un vasto assortimento di biancheria intima per uomo e donna di alta qualità e perfetta per ogni occasione. Il negozio Gallery Intimo è inoltre specializzato in lingerie e corsetteria, pigiami e accessori, costumi e abbigliamento moda mare.

All’interno del punto vendita in Corso Umberto I 17, l’assistenza alla clientela è assicurata dalla cortesia e dall’esperienza del personale specializzato nel settore, che potrà consigliare al meglio la scelta dell’articolo più adatto e la giusta taglia.

I punti di forza del negozio sono i reggiseni in taglie differenziate, dalla coppa B alla coppa H, e una Fit Specialist, ovvero una esperta in vestibilità del reggiseno, sempre a disposizione dei clienti per scegliere la lingerie da sposa, l’intimo sportivo, l’intimo per la maternità, la biancheria per taglie comode e il vasto assortimento di costumi da bagno sia in coppe differenziate sia per mastectomia. Inoltre, l’offerta di prodotti è stata completata con l’inserimento di capi di abbigliamento e maglie da donna, apprezzate sia in termini di qualità che di prezzo.

Ampia la gamma di marchi disponibili in negozio per i reggiseni, la corsetteria e per l’intimo uomo e donna: Chantelle , Verdissima, Freya, Triumph, Anita, Sloggi, Janira, Perofil, Emporio Armani, Marina Militare, Lovable e Fila ecc.

Da Gallery Intimo ogni cliente, uomo o donna, potrà trovare i capi che meglio si adattano al proprio stile e all’occasione d’uso desiderata: da un intimo classico e sobrio, a proposte più moderne. Lo Staff di Gallery Intimo vi aspetta.

Ma il mondo Gallery non finisce qui, perché in Corso Fratelli Brigida 128 dal 2003 esiste un universo parallelo in cui sarà possibile individuare ogni elemento per vestire la vostra casa con creatività ed eleganza. Da 16 anni l’attività Gallery Home all’angolo con le grandi vetrine propone la biancheria per la casa, dalla camera da letto a quella per i bimbi, il bagno e la cucina, dove ogni singolo elemento regala un tocco unico ad ogni ambiente.

Dai colori tenui, fino a quelli più intensi e accesi, sarà possibile trovare completi letto, quilt, trapunte e piumini dei marchi italiani più prestigiosi, come Somma, Fazzini, Zucchi, Bassetti, DaunenStep e tanti altri. Un vasto mondo di complementi d’arredo alla moda e di tendenza, che rispondono perfettamente a tutte le esigenze in abbinamento con il resto dell’arredamento.

In spugna o cotone, morbidi e delicati asciugamani e accappatoi, oltre a tappeti per ogni angolo della casa, tovaglie e accessori per colorare e arredare la cucina. Mentre i bambini potranno trovare i loro personaggi preferiti nelle trapunte e nei completi letto della Bassetti che si prepara a lanciare sul mercato la nuova collezione dedicata alle camerette.

E per chi vuole dare un tocco nuovo alla casa, senza rinunciare ai colori e alla moda, potrà scegliere i maxi foulard, eleganti teli arredo da usare come copriletto, come copridivano o ancora per la tavola o per le tende. Basterà andare in negozio, aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, per scegliere colori e tessuti, abbinarli all’arredamento e alle pareti di casa per avere un ambiente colorato e raffinato, dove troverete sempre disponibilità e cortesia che, grazie all’esperienza del settore, vi consiglieranno al meglio.