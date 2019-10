Nuovo primato personale per l’atleta termolese Francesca De Sanctis che ieri 6 ottobre a Viterbo ha di nuovo abbassato il tempo con cui aveva precedentemente corso i 3000 metri.

“Dopo quel 3000 del 15 settembre dove dopo vent’anni abbiamo azzardato un personale abbassato di un secondo e quindi 10.18.41, che per alcuni può sapere di poco ma dopo 20 anni è tanto, tantissimo per una come me che ha subito due interventi ai tendini d’Achille nel giro di quattro mesi” commenta Francesca.

“La felicità era tanta ma la soddisfazione non andava di pari passo. Abbiamo deciso di riprovarci dopo 15 giorni perché era giusto riprovarci visto che l’emozione che ti dà una gara su pista sicuramente non è la stessa di una gara su strada”.

Così è arrivata l’occasione di Viterbo. “Ieri a Viterbo ci abbiamo riprovato e quel tempo è stato abbassato di altre 2 secondi: 10.16.45 che mi porta nel secondo posto della lista italiana della mia categoria SF35 a pochissimi centesimi dal primo posto”.

Adesso l’atleta termolese si dice “felice, perché i sacrifici che si fanno durante la settimana ti ripagano, felice perché mi sento ancora in competizione nonostante non sia il mio lavoro primario. Ho un lavoro, una famiglia e il tempo da dedicare a questo meraviglioso sport che ogni volta all’arrivo mi strappa una lacrima di gioia e commozione e ogni volta che alzo gli occhi al cielo non posso che non pensare alla mia mamma, colei che mi ha dato questo dono.

Oggi mi sento di dire che sono indubbiamente felice per questo risultato ma non ancora pienamente soddisfatta, non voglio essere presuntuosa ma penso che posso scendere ancora di qualche secondo e se ce ne sarà modo ci riproverò”.