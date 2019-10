Footing, bici e passeggiate: la fine di ottobre regala un’altra domenica estiva

Complici l’ora in più e un clima tardo primaverile, quest’ultima domenica di ottobre ha visto il lungomare Colombo affollarsi di gente come non si vedeva da tempo. Chi facendo footing, chi pedalando sulle due ruote, chi ad accompagnare figli piccoli a respirare la sana aria di mare, chi sull’arenile a prendere l’ultimo abbraccio del sole.

Parcheggi pieni quasi come ad agosto e l’unico bar aperto anch’esso molto visitato. Un’estate che sembra non finire mai è quella di cui sta beneficiando Termoli e non pochi suoi abitanti ne vogliono approfittare.