Fondi per efficientamento energetico, D’Ascanio contro la Giunta: “Incapace e superficiale”

Il consigliere comunale di minoranza ha criticato l’operato dell’amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia a proposito di quanto emerso nel consiglio comunale di ieri, 1 ottobre.

“Il Comune prima perde ripetutamente il treno dei finanziamenti per l’efficientamento energetico che sono stati erogati a tanti comuni ed a totale carico dello Stato, poi delibera allo scopo un “progetto di finanza” con cui indebita il comune con una somma di 3 milioni e 280mila euro (ce ne vorrebbero molti di meno!) che peserà per 16 anni consecutivi sul proprio bilancio e sull’intera cittadinanza. Al danno, la beffa – afferma l’ex presidente della Provincia di Campobasso -. Per 16 anni consecutivi questo Comune viene costretto a sborsare un rateo pari a 205mila euro l’anno per riparare i danni provocati da una giunta incapace e superficiale”.

D’Ascanio si dice pronto a interessare sia la Corte dei Conti Regionale che l’Anac sulla vicenda.

Nella medesima seduta consiliare, è stato presentato anche un Odg con cui D’Ascanio e Bozzelli hanno richiesto “l’uscita di Montenero di Bisaccia dall’Unione dei Comuni del Basso Biferno per ragioni tutte connesse allo suo sfilacciamento, amministrativo e funzionale, in corso.

Ed anche in questo caso, il citato ordine del giorno si propone di costituire un nuovo sodalizio associato con finalità volte a migliorare i servizi ma anche a rilanciare politiche di sviluppo sostenibile e territoriale, di area vasta, nel campo economico, sociale e culturale”.